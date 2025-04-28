Rusya Ekonomisi Yaptırımlara Rağmen Ayakta Kalıyor

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Batı ülkelerinden Rusya'ya karşı yaklaşık 30 bin yaptırım uygulamasına rağmen Rus ekonomisinin ayakta kaldığını söyledi.

Mişustin, "Bilgi" topluluğunun eğitim maratonunda yaptığı konuşmada, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rakip ülkelerin Rusya'nın gelişmesini, yeniliklere ve kaynaklara erişimini engellemeye çalıştığını dile getiren Mişustin, özellikle mikro elektronik, makine ve teçzihat, uçak, ilaç ve tıbbi ürünlerin yaptırımlara dahil edildiğini hatırlattı.

Mişustin, "Devletimize karşı 30 bine yakın yaptırım uygulanmasına rağmen Rus ekonomisi ayakta kaldı." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin liderliğinde Rus hükümetinin Batılı ülkelerin yaptırım uygulamalarına karşı bir dizi kararlar aldığını dile getiren Mişustin, Rusya'nın gayrısafi yurt içi hasılasının arttığını ve gelişmiş ülkelerin oranlarının önemli ölçüde üzerinde seyrettiğini ifade etti.