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Rusya Devlet Başkanı Putin'den BRICS'in çok kutuplu dünya düzenindeki rolüne vurgu

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS'in çok kutuplu dünya düzeninin oluşturulmasında önemli rol oynadığını belirterek, "BRICS, uluslararası ilişkilerde çok taraflılığın güçlendirilmesi sürecinde önemli güç haline geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS'in çok kutuplu dünya düzeninin oluşturulmasında önemli rol oynadığını belirterek, "BRICS, uluslararası ilişkilerde çok taraflılığın güçlendirilmesi sürecinde önemli güç haline geldi." dedi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Genişletilmiş BRICS+ Liderler Zirvesi'ne katıldı.

Burada konuşan Putin, uluslararası toplumun BRICS'in faaliyetlerine ilgi gösterdiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"BRICS, uluslararası ilişkilerde çok taraflılığın güçlendirilmesi sürecinde önemli güç haline geldi. Birliğimiz adil çok kutuplu dünya düzeninin inşa sürecinde rol üstleniyor. BRICS ülkeleri arasındaki ticaret hacmi 1,2 trilyon dolara ulaştı. Üye ülkeler dünyadaki ihracatın yaklaşık dörtte birini gerçekleştiriyor. Dünyadaki Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 40'ı BRICS ülkelerine ait."

Putin, Rusya'nın BRICS bünyesinde ödeme altyapısı, ortak sigorta mekanizması ve tahıl borsasının oluşturulması için girişimde bulunduğunu dile getirdi.

BRICS bünyesindeki Kalkınma Bankasının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Putin, banka aracılığıyla bugüne kadar yaklaşık 40 milyar dolar değerinde 123 projenin finanse edildiği bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA
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