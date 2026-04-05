Hatay'da Rönesans Rezidans'ın depremde yıkılmasına ilişkin 6 sanığın yargılanması sürdü

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde Antis Yapı tarafından inşa edilen 15 katlı Rönesans Rezidans'ın yıkılması sonucu 269 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nde (SEGBİS) meydana gelen sorun nedeniyle ikinci gününde devam eden Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın bugünkü oturumuna, tutuklu yargılanan müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, yapı denetim şirketinin tutuklu yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu da salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanık inşaat teknikeri İ.D, şantiye şefi B.M. ve yapı denetim şirketi yetkilisi A.K'nin katılmadığı duruşmada, müşteki ve taraf avukatları salondaki yerini aldı.

Bazı müştekiler ve avukatlar, yapıda yaşamını yitiren yakınlarının fotoğraflarını yanlarında getirdi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ve yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazında hayatını kaybedenlerin yakınları da duruşmayı izledi.

Tutuklu sanık Mehmet Yaşar Coşkun, rezidansta hiçbir zaman "Cennetten bir köşe" diye satış yapmadıklarını ileri sürdü.

Yapıda son teknoloji ürünler kullandıklarını ve bunun tanıtımını yaptıklarını öne süren Coşkun, savunmasını şu sözlerle yaptı:

"Hiçbir alandan para çalmadık, bina yapımında en ufak hatam varsa en ağır cezayı çekmeye razıyım. Yaptığım işin çok kaliteli olduğuna yürekten inanıyorum. Depremden önce oda başkanıyken birçok akademisyeni Hatay'da depremle ilgili seminer vermesi için davet ettim. Ben nasıl çürük bina yaparım? Binam depreme dayanıklı şekilde yapıldı. Müteahhit olarak yaptığım tüm binalar sağlamdır."

Tutuklu sanıklardan Bülent Seküçoğlu ise suçlamaları kabul etmediğini, kendisinin sadece proje denetçisi olduğunu, sahadaki herhangi bir denetimden sorumluluğunun bulunmadığını öne sürdü.

Tutuklu sanıklardan Mehmet Haşim Eraslan ise gelen son bilirkişi raporunun hatalı olduğunu savunarak, suçsuz olduğunu iddia etti.

Sanıkların savunmaları esnasında taraf avukatları arasında tartışma yaşanması üzerine duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından her iki tarafın avukatlarının da dinlendiği mahkemede, sanık avukatları bilirkişi raporlarında tutarsızlık olduğunu öne sürerek, yeni bilirkişi raporu talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına ve yeni bilirkişi raporu alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından, yıkılan rezidansta yakınlarını kaybeden aileler adliye önünde açıklama yaptı.

Rezidansta 269 kişi yaşamını yitirmişti

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde Antis Yapı tarafından inşa edilen Rönesans Rezidans yıkılmış, binanın enkazında Süper Lig takımı Atakaş Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu ve A Milli Erkek Hentbol Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ile oğlu Çınar Kütahya'nın da aralarında olduğu 269 kişi yaşamını yitirmişti. Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk'ün de aralarında bulunduğu bazı kişilerin ise cenazelerine enkazda ulaşılamamıştı.

Rezidansın yıkılmasıyla ilgili 8 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Davanın geçen yıl 11 Temmuz'da görülen duruşmasında, tutuksuz sanıklardan kontrol elemanı Ö.A. ile sanıklardan Mehmet Yaşar Coşkun'un kardeşi ve ortağı olan firari Hüseyin Yalçın Coşkun'un vefat ettiği bilgisi paylaşılmış ve dosyadaki sanık sayısı 6'ya düşmüştü.