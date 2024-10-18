Rize'de Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi Hayata Geçti

Rize'nin Pazar ilçesinde, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında eğitimlere başlandı.

Kaymakam Hamza İnan, beraberindeki Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk ile ilçedeki havuzda eğitim alan öğrencileri ziyaret etti.

Proje çerçevesinde 350 öğrenciye 8 hafta yüzme eğitimi verileceğini belirten İnan, "Çocuklarımızın küçük yaşta spor bilincinin kazanmasını istiyoruz." dedi.

İnan, sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutacağı gibi, sağlıklı nesiller yetişmesinin de önemli unsurlarından olduğunun altını çizdi.

Öztürk ise sağlıklı yaşam için çocukların ve gençlerin spor yapmasını istediklerini ifade etti.