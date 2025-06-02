Rize'de Çay Hasadı Bayram Öncesi Hız Kazandı

Rize'de Çay Hasadı Bayram Öncesi Hız Kazandı
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Rize'de 16 Mayıs'ta başlayan yaş çay alımları devam ederken, üreticiler bayram öncesi yoğun bir şekilde çay hasadı yapıyor. ÇIFTÇİLER, verimli bir sürgün yaşadıklarını ifade ediyor.

Rize'de 16 Mayıs'ta başlayan birinci sürgün yaş çay alımları, Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü'nün ve özel sektör çay fabrikalarının alımlarıyla devam ediyor.

Havanın yağışlı olmasına rağmen hasada devam eden üreticiler, topladıkları ürünü hızlı bir şekilde çay alım yerlerine teslim ederek, satım işlemlerini gerçekleştiriyor.

Merkeze bağlı Camidağı köyünde çay hasadı gerçekleştiren 46 yaşındaki Kemal Bak, bayram öncesi yoğun çalıştıklarını söyledi.

Bak, verimden memnun olduklarını ifade ederek, "Kurban bayramı öncesi biraz yoğunluk var. Bayram ziyaretleri, birazda çayı yarılama, rahatlama açısından gayret ediyoruz. Çayın birinci sürgünü güzel fena değil, Allah bereket versin. İnşallah ikinci sürgünde daha iyi olur umudumuz bu yönde."ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı dolayısıyla bahçelerde daha fazla mesai yaptıklarını belirten Leyla Küçük ise, "Bu aralar bayramda sıkışmamak için gayret ediyoruz. Erken topluyoruz, ikinci ve üçüncü sürgün daha erken olsun diye. Çayımız bereketli çok şükür."diye konuştu.

Çay üreticisi Ayşe Sadıkoğlu da bayramda misafirlerini rahatça ağırlamak, kurban ibadetini rahatça yerine getirmek için yoğun bir şekilde çay hasadı gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
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