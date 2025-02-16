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Rize Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına Ahmet Bakoğlu Seçildi

Rize Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına Ahmet Bakoğlu Seçildi
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Rize İli Arı Yetiştiricileri Birliği'nde gerçekleştirilen kongrede, Ahmet Bakoğlu başkanlık görevine seçildi. Seçimde 544 üye oy kullandı ve Bakoğlu, oyların 343'ünü alarak başkan oldu.

Rize İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına Ahmet Bakoğlu seçildi.

İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede, Ahmet Bakoğlu ve Mikail Yaşar Delihasan'ın aday olduğu seçimde 544 üye oy kullandı.

Oyların 343'ünü alan Ahmet Bakoğlu başkanlığa seçildi.

Kaynak: AA / İdris Pehlivan - Güncel
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