Bakan Yumaklı: Ramazan Öncesi Gıda Denetimlerini Artırıyoruz

(ANKARA) - Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ramazan ayı öncesinde gıda güvenliğine yönelik denetimlerin ülke genelinde artırılacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; un ve unlu ürünler, ekmek, pasta ve tatlılar, et ve süt ürünleri ile yumurta başta olmak üzere tüm gıdaların daha sık denetleneceğini belirtti.

Gıda üreten, depolayan, dağıtan ve satan tüm işletmelerin il ve ilçe müdürlükleri tarafından eş zamanlı olarak kontrol edileceğini vurgulayan Yumaklı, marketler, fırınlar, pastaneler ve toplu tüketim yerlerinin de denetim kapsamına alındığını ifade etti.

Denetimlerin Ticaret Bakanlığı ekipleriyle birlikte yürütüleceğini aktaran Yumaklı, hijyen koşulları, saklama şartları, son kullanma tarihleri ve ürün kayıtlarının kapsamlı şekilde inceleneceğini, kurallara uymayan işletmelere gerekli cezaların uygulanacağını kaydetti.

Bakan Yumaklı, ramazan ayı öncesi ve süresince vatandaşların sofralarına gelen tüm ürünlerin güvenilir ve mevzuata uygun olması için çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.