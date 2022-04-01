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Kilis'te ramazan öncesi denetim yapıldı

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te ramazan öncesi denetim yapıldı

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesi gıda güvenliği denetimi yaptı.

KİLİS (AA) - Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesi gıda güvenliği denetimi yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gıda kontrol görevlileri tarafından ramazan ayının yaklaşmasıyla unlu mamuller üretim ve satış yerleri ile gıda toptan satış yerleri başta olmak üzere işyerleri denetimlerine ağırlık verildi.

Ekipler, denetimlerde ürünlerde fahiş fiyat artışı olup olmadığını ve ramazan paketleri içerisinde bulunan ürünlerin son kullanma tarihlerini inceledi.

Kilis'te ramazan öncesi denetim yapıldı

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Tarım, Kilis, Ekonomi, Güncel, Haberler

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