Qantas Hava Yolu Şirketi'ne Siber Saldırı: 6 Milyon Müşterinin Verileri Çalındı

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Avustralya merkezli Qantas hava yolu şirketi, siber saldırı sonucu yaklaşık 6 milyon müşterisinin kişisel verilerinin çalındığını duyurdu. Şirket, veri sızıntısının kapsamını araştırmaya devam ediyor.

Avustralya merkezli Qantas hava yolu şirketi, siber saldırı sonucu yaklaşık 6 milyon müşterisinin kişisel verilerinin çalındığını duyurdu.

BBC'nin haberine göre, Avustralyalı hava yolu şirketi, 30 Haziran Pazartesi günü sistemde "olağan dışı aktivite" yaşandığını tespit etti.

Sistemi denetleyen yetkililer, siber saldırı sonucu yaklaşık 6 milyon müşterinin isim, e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi ve yolcu numarası gibi verilerinin çalındığını belirtti.

Hava yolu şirketi, veri sızıntısının kapsamını araştırmaya devam ettiklerini ve çalınan veriler arasında müşterilere ait kredi kartı ya da pasaport bilgilerinin bulunmadığını açıkladı.

Şirket, saldırıya ilişkin Avustralya Siber Güvenlik Merkezi ve Avustralya polisini bilgilendirdiklerini ifade etti.

Qantas Üst Yöneticisi (CEO) Vanessa Hudson, yaptığı açıklamada yaşanan olaylardan dolayı müşterilerden özür diledi.

Hudson, gerekli desteğin sağlanması için müşteriler ile temas halinde olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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