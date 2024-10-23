PTT'nin 184. Kuruluş Yıl Dönümünde Anlamlı Hediye
Muş'ta PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 184. sıra numarasıyla hizmet alan müşteri Mücahit Demirtaş'a özel bir pul serisi hediye edildi. PTT Başmüdürü Fahri Ocak, etkinlikte katılan vatandaşlarla sohbet etti ve PTT'nin sunduğu hizmetler için teşekkür etti.
Muş'ta Ptt'nin 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 184. sıra numarasıyla hizmet alan müşteriye pul serisi hediye edildi.
Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında PTT Başmüdürü Fahri Ocak, kuruma gelen 184. müşteri Mücahit Demirtaş'la sohbet etti, pul serisini verdi.
Vatandaşlara en iyi hizmete sunmak için çaba sarf gösterdiklerini belirten Ocak, PTT'yi tercih ettikleri için müşterilere teşekkür etti.
Demirtaş ise kurumdaki hizmetlerden memnun olduklarını dile getirdi.