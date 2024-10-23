PTT'nin 184. Kuruluş Yıl Dönümünde Anlamlı Hediye

Muş'ta Ptt'nin 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 184. sıra numarasıyla hizmet alan müşteriye pul serisi hediye edildi.

Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında PTT Başmüdürü Fahri Ocak, kuruma gelen 184. müşteri Mücahit Demirtaş'la sohbet etti, pul serisini verdi.

Vatandaşlara en iyi hizmete sunmak için çaba sarf gösterdiklerini belirten Ocak, PTT'yi tercih ettikleri için müşterilere teşekkür etti.

Demirtaş ise kurumdaki hizmetlerden memnun olduklarını dile getirdi.