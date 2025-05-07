(İSTANBUL) - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından, Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'a fahri doktora beratı takdim edildi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nobel ödüllü bilim insanımız Prof. Dr. Aziz Sancar'a Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından fahri doktora beratı takdim edildi. Bu anlamlı buluşmada, tarihin ve ilmin ne kadar kutsal, çalışmanın ne kadar kıymetli olduğuna bir kez daha tanıklık ettik." ifadelerini kullandı.