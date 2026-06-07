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Manisa'da telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi dolandıran zanlı tutuklandı

Manisa'da telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi dolandıran zanlı tutuklandı
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Manisa'da kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, bir kişiyi yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve nakit parasını alarak dolandırdı. Güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheli İstanbul'da yakalanarak tutuklandı.

Manisa'da telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandıran şüpheli tutuklandı.

Yunusemre ilçesi Atatürk Mahallesi'nde R.K'yi (19) telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan kişi, çeşitli bahanelerle para istedi.

Şüpheliye inanan R.K, yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve nakit parayı, eve gelen kişiye teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan R.K, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Özel bir ekip kuran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Şüphelinin E.G. (27) olduğunun tespit edilmesi sonrası ekipler, zanlının İstanbul'a gittiğini belirledi.

Gözaltına alındıktan sonra Manisa'ya getirilen E.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan
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