Peru'nun Ankara Büyükelçisi de las Casas, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Peru'nun Ankara Büyükelçisi Cesar de las Casas, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi de las Casas, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde, Emin Sansar'ın "Kutlamalar" fotoğrafını seçen de las Casas, "Bu fotoğrafı sevdim çünkü Suriyelilerin evlerine dönüşünü gösteriyor. Her parça farklı yerlerden gelen insanların tek bir merkezde toplanmasını, ülkenin birliğini ve barışı yeniden kazanmasını gösteriyor. Bence bu çok güzel bir fotoğraf." dedi.

De las Casas, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde İspanya'nın Valensiya kentindeki sel felaketini konu alan Borja Abargues'in "Yürüyüş manzarası" başlıklı karesine oy vererek, "Bu fotoğraf Valensiya'da geçen yıl yaşanan felaketi gösteriyor. İnsanların sebep olduğu iklim değişikliği olaylarına daha fazla dikkat çekmek önemli." diye konuştu.

"Haber" kategorisinde, Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliği yaptığı G7 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden'ın, görüşmek ve selamlamak için "G7 Yüksek Düzeyli Oturumu"na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına geldiği anı gösteren Barış Seçkin'in "Dış işleri" adlı karesini tercih eden de las Casas, "Bu fotoğraf Türkiye'yi çok iyi temsil ediyor çünkü ABD'deki G7 liderler zirvesinde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği sayesinde Türkiye'nin çok taraflı düzeyde, uluslararası düzeyde yaptığı büyük işler var. Dolayısıyla bu fotoğraf Türkiye'nin dünyadaki konumunu çok iyi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

De las Casas, "Günlük Hayat" kategorisinde de İstanbul'da yarım ay, Büyük Çamlıca Camisi ve Galata Kulesi'nin birlikte görüldüğü İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" isimli fotoğrafına oy vererek, "Bence bu kare Türkiye'yi çok iyi yansıtıyor." şeklinde konuştu.

Büyükelçi de las Casas "Spor" kategorisinde ise James Kamau'nun "Toz duman" adlı fotoğrafını oyladı.