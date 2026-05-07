Paraguay Devlet Başkanı Pena, Tayvan'ı ziyaret ediyor

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, Tayvan'da tarım ve finans alanlarında faaliyet gösteren bir heyetle birlikte resmi ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında Tayvan lideri Lai Ching-te ile görüşmesi bekleniyor. Çin, Paraguay'a Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesi çağrısında bulundu.

Tayvan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Latin Amerikalı lider, tarımdan finansa farklı alanlarda faaliyet gösteren iş insanlarından oluşan bir heyetle Ada'ya ulaştı.

Pena, 10 Mayıs'a dek sürecek ziyaretinde yarın Tayvan lideri Lai Ching-te ile bir araya gelecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında Pena'nın ziyaretine ilişkin sorulan soruya verdiği yanıtta, "tek Çin" ilkesinin uluslararası ilişkilerin temel normu ve hakim kabulü olduğunu, 183 ülkenin Çin'i tanıdığını belirterek, Paraguay'a Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesme çağrısında bulundu.

Paraguay, Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan ile diplomatik ilişkilerini sürdüren Güney Amerika'daki tek, dünyadaki az sayıdaki ülke arasında yer alıyor.

Son yıllarda bölgedeki Orta Amerika ülkeleri Honduras, Panama ve El Salvador ile Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti, Tayvan ile diplomatik ilişkilerini keserek, tanıma ilişkisini Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmişti.

Tayvan'ı BM üyesi 11 ülke tanıyor

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Çin, Tayvan'ın fiili bağımsızlığının uluslararası statü kazanmasına yol açabilecek türden adımlara karşı çıkarken Tayvan hükümetinin kendisini tanıyan ülkelerle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Tayvan'ı diplomatik olarak tanımayı sürdüren 11 Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülke bulunuyor. Orta Amerika ülkeleri Guatemala ve Belize, Güney Amerika ülkesi Paraguay, Karayip ülkeleri Haiti, Saint Vincent ve Grenadinler, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Pasifik ülkeleri Tuvalu, Palau ve Marshall Adaları ile Afrika ülkesi Esvatini halen Tayvan'ı Çin'in temsilcisi olarak tanıyor.

BM üyesi olmayan Vatikan da Tayvan ile diplomatik ilişkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
