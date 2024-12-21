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Palandöken'de Çığ Faciası: İkiz Judocular Emre ve Yunus Yazgan

Palandöken'de Çığ Faciası: İkiz Judocular Emre ve Yunus Yazgan
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Erzurum'un Palandöken Dağı'nda sporcuların üzerine düşen çığ sonucu milli sporcu Emre Yazgan hayatını kaybetti, ikiz kardeşi Yunus Yazgan yaralandı. Olay, judo takımının yürüyüşü sırasında gerçekleşti. Emre Yazgan, genç yaşta birçok başarıya imza atmış bir judocu olarak tanınıyordu.

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda sporcuların üzerine çığ düşmesi sonucu vefat eden milli sporcu Emre Yazgan ile yaralanan Yunus Yazgan'ın ikiz oldukları öğrenildi.

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi Kocaeli Judo Milli Takımı sporcularının kondisyon depolamak için Palandöken Dağı'nın Sultan Sekisi mevkisinde yaptıkları yürüyüş sırasında meydana gelen çığ, ikiz olan sporcu Yazgan kardeşleri ayırdı.

Vali Mustafa Çiftçi ile beraberindeki kurum müdürleri, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen ve olaydan yaralı kurtulan Yunus Yazgan'ı ziyaret edip, teselli etti.

Vefat eden Emre Yazgan'ın sportif başarıları

Olayda vefat eden Emre Yazgan'ın, sportif dereceler almaya küçük yaşlarda başladığı öğrenildi.

Emre Yazgan, 2017'de Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda ve 2018'de Judo Küçükler Türkiye Birinciliğinde 1'incilik elde etti. 2023 yılında Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 73 kiloda birincilik kürsüsüne çıkan Yazgan, bu yıl da Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda aynı kiloda 3'üncülük kazandı.

Bugüne kadar ayrıca yurt içinde katıldığı birçok organizasyonda dereceleri bulunan Yazgan, yine bu yıl Spor Toto Gençler Judo Şampiyonası'nda 73 kiloda birincilik elde etti.

Kaynak: AA / İsmail Hakkı Demir - Güncel
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