Üye Girişi
Haberler

CHP Lideri Özgür Özel: İliç Altın Madeni Şirketinin Affedilen Vergi Borcu 222 Milyon Lira

Geniş Video İzle
Güncelleme:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, İliç altın madenini işleten şirketin üç yıl önce meydana gelen siyanür sızıntısı nedeniyle 16 milyon lira ceza kesildiğini ancak daha sonra 222 milyon liralık vergi borcunun affedildiğini belirtti. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberi olmadan 222 milyon değil 2 milyon Türkiye'de el değiştiremez dedi.

CHP lideri Özgür Özel, İliç altın madenini işleten şirketin affedilen vergi borcunun 222 milyon lira olduğunu söyledi.

TBMM'de grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İliç altın madenini işleten şirkete üç yıl önce meydana gelen siyanür sızıntısı nedeni ile 16 milyon lira ceza kesildiğini ancak daha sonra 222 milyon liralık vergi borcunun affedildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haberi 222 milyon liralık borcun affedilemeyeceğini belirten Özel şöyle konuştu:

"Bundan 3 yıl kadar önce orada siyanür sızıntısı oldu. Buna karşılık ortalık ayağa kalktı, göstermelik 3 aylığına durdurdular madeni. O günkü durdurma kapatmaya dönüşse bu felaket oluşmayacak. O madeni durdurdular, incelediler, suçlu buldular ve o madene tam 16 milyon 440 bin lira ceza kestiler. İlk duyunca büyük para caydırıcı diye düşünüyorsun. Bu ceza 16 milyon 440 bin lira kesildi. Sadece aylar sonra bu mecliste Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bazı şirketlere vergi affı getirdiklerinde bu şirket de yararlandı. Bu şirkete kesilen ceza 16 milyor küsur affedilen vergisi 222 milyon lira. İliç'i zehirlemenin, siyanürü sızdırmanın ve İliç'te insanların hayatına kastetmenin cezası 16 milyon, birkaç ay sonra burada kendilerine yapılan kıyak 222 milyon lira. Yani bütün vatandaşlarımız duymalıdır bilmelidir ki Recep Tayyip Erdoğan, onun haberi olmadan 222 milyon değil 2 milyon Türkiye'de el değiştiremez."

Kaynak: ANKA / Güncel

Türkiye Çevre Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

3. CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK? Baharın habercisi cemrenin 3.'sü ne zaman düşecek? MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Öğretmen ataması yapılacak mı? Branş dağılımı belli oldu mu? 21 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 21 Şubat Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Survivor Derya Durmuşlar neden öldü? Derya Durmuşlar kimdir? KIZIL GONCALAR ZEYNEP KİMDİR? Mina Demirtaş kaç yaşında? FIP nedir? Kedilerde FIP hastalığı nedir? Tedavisi var mı? Fatmagül Çevik kimdir, kaç yaşında? Avrupa Halter Şampiyonası'nda Fatmagül Çevik kaç kilo kaldırdı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Hande Sarıoğlu Yağmur Çevik'e sert çıktı! Söylemezsem Olmaz programında gergin anlar: Hande Sarıoğlu'nu ne kızdırdı? İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Dolar ne kadar, 1 dolar kaç lira? 20 Şubat güncel dolar kuru! Dolar kuru yükseliyor mu? İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? 2024 SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK? YKS seçmen kağıdı sorgulama ekranı! SİBİL ÇETİNKAYA KİMDİR? Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi Sibil Çetinkaya nereli?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title