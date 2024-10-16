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Ozan Balcı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi Meclis Başkanlığına Seçildi

Ozan Balcı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi Meclis Başkanlığına Seçildi
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İMEAK Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi'nde Meclis Başkanlığına Ozan Balcı seçildi. Yapılan seçimde, tüm meclis üyelerinin oyunu alan Balcı, denizcilik sektöründe faaliyetleri ileri taşımak için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi Meclis Başkanlığına Ozan Balcı seçildi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi Meclis Başkanı Esat Onur Tugay'ın istifası üzerine meclis başkanlığı için seçim yapıldı.

Meclis üyelerinin tümünün oyuyla Marmaris Marine Yat İşletmeciliği Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Balcı, başkan seçildi.

Meclis üyelerine teşekkür eden Balcı, yeni dönemde denizcilik sektörü faaliyetlerinde bayrağı bir üste taşımak için çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Başkan Ozan Balcı ve DTO Marmaris Şubesi Başkanı Halil Bağlı, denizcilik sektörüne katkılarından dolayı Esat Onur Tugay'a teşekkür plaketi verdi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel

Yerel Yönetim Denizcilik Marmaris Ekonomi Güncel İmeak Balcı

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