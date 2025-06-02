Osmanlı Eserleri Müzayedesi 15 Haziran'da Gerçekleştirilecek

Osmanlı Eserleri Müzayedesi 15 Haziran'da Gerçekleştirilecek
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Osmanlı Sultanları ve saray yüksek erkanına ait 189 eser, 15 Haziran'da Arthill Müzecilik tarafından The Ritz-Carlton'da düzenlenecek müzayedede satışa sunulacak. Eserler arasında önemli sanat eserleri ve tarihi dokümanlar yer alacak.

Osmanlı Sultanları ile saray yüksek erkanına ait eserler, Müzelik Eserler Müzayedesi'nde 15 Haziran'da satışa sunulacak.

Arthill Müzecilik'ten yapılan açıklamaya göre, müzayede, The Ritz-Carlton Süzer Plaza S2 katında yer alan "Arthill Event Hall"de canlı ve çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Emsalleri müze ve saray koleksiyonlarında yer alan saray işi 189 eser, teklif usulüyle satışa sunulacak.

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın tuğralı sorguç broşu, Mustafa Nuri Paşa'nın "Galata Köprüsü ve Şirket-i Hayriye Vapuru", Ivan Konstantinovich Aivazovsky'nin "Atelier Aivazovsky", Hoca Ali Rıza'nın "Fıstık Ağaçları Altında Dervişlerin Sohbeti" eserleri, Sultan 2. Abdülhamid Han fermanı, Sultan 2. Mahmud Han beratı, Sultan 2. Mahmud Han'ın saray işi altın kakma palası, Osmanlı hanedanına ve saray yüksek erkanına ait saray işi eserler ile Osmanlı sultanları için özel yapılmış çeşitli eşyalar da müzayedeye çıkacak eserler arasında yer alıyor.

Koleksiyoner ve sanatseverler, müzayede gününe kadar Arthill Gallery'yi ziyaret ederek eserleri inceleyebilecek. Müzayedenin kataloğuna "www.arthill.com.tr" adresinden erişilebiliyor ve eserlere önceden pey verilebiliyor.

Açık arttırma usulü ile gerçekleşecek etkinlik 15.00'te başlayacak.

Müzayedeye web sitesi ve uygulama üzerinden çevrim içi katılım da sağlanabilecek.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
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