Osmaniye Kadirli'de 19 okul takımının katıldığı futbol turnuvası tamamlandı

Osmaniye Kadirli'de 19 okul takımının katıldığı futbol turnuvası tamamlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik futbol turnuvası tamamlandı. Kadirli Sporla Buluşuyor Projesi kapsamında 19 okul takımının katıldığı turnuvada dereceye girenlere kupa, madalya ve hediye verildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen futbol turnuvası final müsabakasının ardından tamamlandı.
"Kadirli Sporla Buluşuyor Projesi" kapsamında, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı sentetik sahada düzenlenen turnuvaya, 19 okul takımı katıldı.
Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verildi.
Ödül törenine, Kaymakam Erdinç Dolu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Orkun Akıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Şekeroğlu ile kurum ve okul müdürleri katıldı.
Kaynak: AA