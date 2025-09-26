Osmaniye'deki Barajlarda Su Seviyeleri Düşüyor

Çukurova'nın önemli tarım merkezlerinden Osmaniye'de barajlardaki doluluk oranı düştü.

AA muhabirinin, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, bölgenin en büyük baraj göllerinden olan, tarımsal sulama ve elektrik ihtiyacının karşılanmasında kullanılan Aslantaş Barajı'nda geçen yıl eylül ayında doluluk oranı yüzde 52, su hacmi ise 876,9 milyon metreküp olarak ölçüldü.

Bu yılın aynı döneminde ise doluluk oranı yüzde 41'e, su hacmi ise 624,6 milyon metreküpe geriledi.

Kadirli ve Sumbas ilçelerinde sulama ihtiyacının karşılanmasında kullanılan Mehmetli Barajı'nda da geçen yıl eylülde yüzde 18 olan doluluk oranı yüzde 8'e düştü.

Doluluk oranının yüzde 55 azaldığı barajda su miktarı da 2024'te 19,1 milyon metreküpken bu yıl 9,2 milyon metreküp olarak ölçüldü.

Hasanbeyli ve Bahçe ilçelerinin sulama ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Kalecik Barajı'nda ise geçen yıl yüzde 34 olarak ölçülen doluluk oranı 2025'in aynı döneminde yüzde 14'e, su hacmi ise 10,9 milyon metreküpten 3,9 milyon metreküpe geriledi.