Ortak Yarınlar Ödül Programı Başvuru Süresi Uzatıldı

TİSK, kurumsal sosyal sorumluluk bilincini yaygınlaştırmak için düzenlenen Ortak Yarınlar Ödül Programı'nın başvuru süresini 31 Ekim'den 9 Kasım'a uzattı. Projeler, çeşitli temalar altında değerlendirilecek.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından sosyal sorumluluk bilinciyle geliştirilen projeleri ödüllendirmek ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen "Ortak Yarınlar Ödül Programı" için başvuru süresi 9 Kasım'a uzatıldı.

TİSK'ten yapılan yazılı açıklamada, kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) bilincini yaygınlaştırmak ve bu bilinçle hayata geçirilen projelerin görünürlüğünü artırmak amacıyla her yıl düzenlenen Ortak Yarınlar Ödül Programı'na başvuruların sürdüğü belirtildi.

TİSK Mikrocerrahi Vakfının desteğiyle yürütülen ve bu yıl "Yeni Dünyada Çalışma Hayatı" temasıyla yapılacak ödül programına başvuruların süresi 31 Ekim'den 9 Kasım'a uzatıldı.

Başvurular, 9 Kasım'a kadar "www.ortakyarinlar.com" adresi üzerinden dijital olarak yapılabilecek.

Projeler, ana tema çerçevesinde belirlenen "Birlikte Mümkün", "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık", "Dijitalleşme", "Yeşil Dönüşüm", "İşimizin Yarını" ve "İş Sağlığı ve Güvenliği" alt kategorilerde değerlendirilecek.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
