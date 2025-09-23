Haberler

Orta ilçesinde ayçiçeği hasadı başladı, kuraklık verimi düşürdü

Orta ilçesinde Gökçeören köyünde ayçiçeği hasadına başlandı. Çiftçi Emin Karakoç, kuraklık nedeniyle beklenen verimin alınamadığını açıkladı.

Orta ilçesinde yetiştirilen ayçiçekleri hasat edilmeye başlandı.

İlçeye bağlı Gökçeören köyü arazisinde ayçiçeği yetiştiren çiftçi Emin Karakoç, yaptığı açıklamada, arazide kuruyemişlik ayçiçeği yetiştirdiklerini belirtti.

Toplamda 200 dekarlık alanda ayçiçeği yetiştirdiğini dile getiren Karakoç, "20 Eylül itibarıyla hasada başladık fakat istediğimiz verimi maalesef alamıyoruz. Normal şartlarda bu arazideki otlar 20 Ağustos'a kadar yeşil kalırdı. Ancak bu yıl 15 Temmuz'da kurudu. 1400 rakımda, yayla koşullarında olmamıza rağmen kuraklık bizi de etkiledi." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel
