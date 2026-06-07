AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Koç Holding kurumlarına yönelik saldırılara tepki Açıklaması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Koç Holding kurumlarına yönelik saldırıları kınayarak, faillerin güvenlik güçlerinden kaçamayacağını ve hukuk önünde hesap vereceğini belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Koç Holding kurumlarına yönelik saldırıları lanetleyerek, "Türkiye'nin huzurunu hedef alanlar, güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir." ifadesini kullandı.
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz. Türkiye'nin huzurunu hedef alanlar, güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir. Ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.