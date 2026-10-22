NOC, Libya'da kimliği belirsiz grubun Zaviye'de petrol vanasını kapattığını bildirdi

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Libya'da bir grubun Zaviye Petrol Rafinerisi yakınlarındaki ham petrol boru hattının vanasını kapattığı bildirildi.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) yapılan açıklamada, kimliği belirlenemeyen bir grubun Zaviye Petrol Rafinerisi yakınındaki istasyona izinsiz girdiği belirtildi.

Söz konusu grubun Hamada ve et-Tahara sahalarında üretilen petrolün naklinde kullanılan ham petrol boru hattının Zaviye'deki kısmında bulunan izolasyon vanasını kapattığı kaydedildi.

Vananın ilgili teknik ve operasyonel yetkililerle koordinasyon olmadan kapatıldığı aktarılan açıklamada, vananın kapalı kalmaya devam etmesi durumunda ham petrol üretim miktarlarında düşüş yaşanacağı ifade edildi.

Açıklamada, yetkili makamlara vananın yeniden açılması ve petrol sahalarının güvenliğinin sağlanması için harekete geçilmesi çağrısı yapıldı.

NOC'dan 21 Eylül'de yapılan açıklamada da silahlı bir grubun Şerara ham petrol boru hattı üzerindeki 7 numaralı vanayı kapattığı ve Zaviye'ye giden boru hattının devre dışı kaldığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA