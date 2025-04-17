Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'CHP'ye kayyum atanacak' iddialarına yalanlama

CHP ile ilgili kayyum iddiasına soruşturma! Açıklamalar peş peşe geldi
Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken '3 T' çağrısı

Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken "3 T" çağrısı
Sırrı Süreyya Önder'in doktoru Prof. Sağbaş: Kızı yanına girdiğinde tepki verdi

İşte Sırrı Süreyya Önder'in son durumu
CHP'ye kayyum atanacağını öne süren Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma

"CHP" iddiası başını yaktı! Rasim Ozan Kütahyalı'ya soruşturma

Nizip'te Çare Market Hizmete Açıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nizip Belediyesi, vatandaşların kaliteli ürünlere uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlayacak olan Çare Market'i faaliyete geçirdi. Kaymakam Osman Uğurlu ve Belediye Başkanı Ali Doğan, marketin sosyal belediyecilik anlayışının bir örneği olduğunu belirtti.

Nizip Belediyesi, tüm vatandaşların kaliteli ürüne en hesaplı şekliyle ulaşabileceği Çare Market'i hizmete aldı.

Kaymakam Osman Uğurlu, açılıştaki konuşmasında, Çare Market'in Nizip halkı için hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Ali Doğan ise vatandaşların ekonomik refahına katkı sağlayacak ve kaliteli ürünlere en uygun fiyatlarla ulaşabileceği projeyi hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Çalışmanın sosyal belediyecilik anlayışına örnek olduğunu ifade eden Doğan, marketin hayırlı olmasını diledi.???????

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.