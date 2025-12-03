Çin'in Ningbo-Zhoushan Limanı'nda Yıllık Konteyner İşlem Hacmi 40 Milyon Teu'yu Aştı

HANGZHOU, 3 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde yer alan Ningbo-Zhoushan Limanı'nın yıllık konteyner işlem hacmi ilk kez 40 milyon TEU'yu (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) aştı. Bu rakam, kargo işlem hacmi açısından dünyanın en yoğun limanı Ningbo-Zhoushan için yeni bir kilometre taşı anlamına geliyor.

Zhejiang Liman Grubu'nun verilerine göre Ningbo-Zhoushan Limanı, yıllık kargo işlem hacmi bakımından 16 yıldır art arda dünyada birinci sırada geliyor. Konteyner işlemlerine geç başlamasına rağmen limanın büyüme hızı önemli ölçüde arttı. Yıllık konteyner işlem hacmi 7 yılda 10 milyon TEU'dan 20 milyon TEU'ya, 6 yıl içinde 30 milyon TEU'ya, 4 yıl içinde ise 40 milyon TEU'ya yükseldi.

Grup, limanın ulusal stratejilere, bölgesel kalkınmaya ve küresel müşterilere hizmet verme kapasitesinin istikrarlı biçimde güçlendirildiğini kaydetti.

Ningbo-Zhoushan Limanı, 200'den fazla ülke ve bölgedeki 600'den fazla limanı birbirine bağlayan 300'den fazla konteyner nakliye rotası ile kapsamlı bir denizcilik ağı oluşturmuş durumda. Liman 10.000 ton ve üzerindeki gemiler için 210'dan fazla rıhtım işletirken, bunların 135'inden fazlası 50.000 ton ve üzeri gemiler için hizmet veriyor. Bu da limanı, büyük ve ultra büyük derin su rıhtım kapasitesi açısından dünyanın en iyi limanlarından biri haline getiriyor.

Çin'in doğu kıyısında bulunan ekonomik güç merkezi konumundaki bir eyalet olan Zhejiang, kısa süre önce Ningbo-Zhoushan Limanı'nın rekabet gücünü ve küresel etkisini artırmak için eylem planı uygulamaya koydu.