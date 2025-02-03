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Niksar'daki Samanlıkta Yangın: 19 Balya Saman Yandı

Niksar'daki Samanlıkta Yangın: 19 Balya Saman Yandı
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Tokat'ın Niksar ilçesindeki organize sanayi bölgesi yakınındaki samanlıkta çıkan yangında 19 balya saman queim. İtfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında 19 balya saman yandı.

İlçede bulunan organize sanayi bölgesi yakınlarındaki samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşlar Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu yangın söndürüldü.

On dokuz saman balyası yandı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
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