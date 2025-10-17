Haberler

Niksar'da Ağır Tonajlı Araçların Şehir Merkezine Girmesi Yasaklandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde, ağır tonajlı araçların şehir merkezine girişi yaz ve kış dönemlerinde belirli saatlerde yasaklandı. Kurallara uymayan sürücülere trafik cezası uygulanacak.

Tokat'ın Niksar ilçesinde ağır tonajlı araçların şehir merkezine belirli saatlerde girmesinin yasaklandığı bildirildi.

Niksar İlçe Trafik Komisyonu tarafından alınan karar ile kamyon, çekici, treyler gibi ağır tonajlı araçlar, yaz dönemi için 1 Mart- 31 Ekim tarihlerinde 07.00-20.00 saatlerinde, kış dönemi için de 1 Kasım- 28 Şubat tarihlerinde 08.00-18.00 saatlerinde şehir merkezine giremeyecek.

Kurallara uymayan taşıt sürücülerine ilgili maddeler gereğince idari işlem uygulanarak trafik cezası düzenlenecek.

Konuyla ilgili zabıta ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetim yapılacak.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
