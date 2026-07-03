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Nijerya'da pazarda yangın çıktı

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Nijerya'nın İbadan kentindeki Bode Pazarı'nda sabah saatlerinde çıkan yangın, çok sayıda iş yerini kullanılamaz hale getirdi. Can kaybı yaşanmazken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Nijerya'nın Oyo eyaletinin başkenti İbadan'daki Bode Pazarı'nda yangın çıktığı ve yangında çok sayıda iş yerinin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Oyo eyaletinin başkenti İbadan'daki Bode Pazarı'nda sabahın erken saatlerinde yangın çıktı.

Yangın, pazarın bazı bölümlerindeki çok sayıda iş yerine sıçradı.

Yangında çok sayıda iş yeri kullanılamaz hale gelirken can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yetkililer, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

İbadan'ın en büyük ticaret merkezlerinden biri olan Bode Pazarı, özellikle şifalı otlar, hayvan derileri ve geleneksel ürünlerin satıldığı pazarlar arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
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