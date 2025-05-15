Niğde'de Gençlik Haftası Kutlamaları Başladı

Niğde'de Gençlik Haftası Kutlamaları Başladı
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Niğde'de düzenlenen Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve saygı duruşunda bulunuldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, gençlerin gelişimini desteklemek için düzenlenen etkinliklere vatandaşları davet etti.

Niğde'de " Gençlik Haftası" kutlamaları başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, yaptığı konuşmada, gençlerin her alanda gelişimini desteklemek amacıyla hazırlanan etkinliklere vatandaşları davet etti.

Gençlerin ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Ötgünlü, "Onların hem fiziksel hem de zihinsel olarak gelişimini desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu hafta da gençlerimizin enerjisini meydanlara ve sahalara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel
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