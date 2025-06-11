New York'ta Türk Girişimci Kadınlar Bir Araya Geldi

NEW New York ve çevresinde yaşayan, kendi işini kurmuş ya da kurmayı planlayan girişimci kadınlar, Türkevi'nde düzenlenen etkinlikte buluştu.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun destekleriyle hayata geçen "Kadın Girişimi Destek Ağı"nın ilk buluşması Türkevi'nde yapıldı.

Girişimcilik, işbirliği ve fikir paylaşımı zemininde tanışmayı, birlikte düşünmeyi, sosyal ağlar kurmayı ve destek mekanizmaları geliştirmeyi amaçlayan etkinlikte, kendi işini kurmuş ya da kurmayı planlayan, New York ve çevresinde yaşayan girişimci Türk kadınları bir araya geldi.

Etkinlikte katılımcılar, tecrübelerinin yanı sıra kadın girişimciliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını paylaşırken, bilgi alışverişinde bulunma imkanı da elde etti. Etkinliğe, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal ile eşi Zeynep Yazal da katıldı.

Büyükelçi Yazal, buradaki konuşmasında, düzenlenen etkinliğin gerçekleştirdikleri önemli faaliyetlerden biri olduğunun altını çizerek, toplum içinden çıkan girişimlerin önemine işaret etti.

Kadınların karşılaştıkları zorluklara değinen Yazal, "Pek çok alanda kadınların önünde görünmeyen engeller var. Kadınlar yalnızca cam duvar ve tavanları örenlerle değil, yapışkan zeminlerle ileriye gitmeyi engelleyenlerle de mücadele ediyor." ifadesini kullandı.

Yazal, dünya nüfusunun yarısı kadınlardan oluşmasına rağmen, siyaset, sanayi ve ticarette kadınların oranının düşük olduğunu belirterek, "Nüfusun yarısını kenarda tutarak ne bizim ne başka bir ülkenin ne de insanlığın ilerlemesi mümkün." değerlendirmesini yaptı.

Zeynep Yazal da Türk toplumuyla kurdukları ilişkilerde kadınlarla ilgili yapılabilecek işler olduğunu gözlemlediklerini belirtti.

Bu kapsamda hayata geçen Kadın Girişimi Destek Ağı'nın ilk toplantısını yaptıklarını söyleyen Zeynep Yazal, "Ama böyle kalmasın, sürdürülebilir olsun istiyoruz. Amacımız girişimci olmak isteyen veya yolun henüz başında olan Türk kadınlarımızı yolun ilerisinde ve tecrübeli olan girişimci kadınlarımızla eşleştirip bilgi alışverişi yapmak. Eğitimler vermek istiyoruz, ama en önemlisi girişimci kadınlarımız neler istiyor öğrenmek istiyoruz." diye konuştu.