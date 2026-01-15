Bozüyük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Nejdet Kayırmaz seçildi

Bozüyük Esnaf ve Sanatkarlar Odasının Genel Kurulunda başkanlığa Nejdet Kayırmaz seçildi.

4 Eylül Hasan Ali Yücel Sosyal ve Kültürel Tesisinde gerçekleştirilen genel kurulda Nejdet Kayırmaz, Erhan Terle, Fatih Kayrak ve Emre Gençyılmaz başkanlık için yarıştı.

Genel kurula katılan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, yaptığı konuşmada "Bozüyük işçi kenti ve esnaf kenti bu yıllar öncesinden beri böyledir, bunun için siz esnaflarımız çok değerlisiniz. Seçimlerin hepinize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yapılan oylamada 1034 oydan 1026'sı geçerli sayılırken Nejdet Kayırmaz 604 oy alarak başkan seçildi. Erhan Terle 202 oy, Fatih Kayrak 140 oy alırken Emre Gençyılmaz ise 60 oyda kaldı.

Nejdet Kayırmaz, kendisine destek veren üyelere teşekkür ederek, esnaf ve sanatkarların sorunlarının çözümü için birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını söyledi.