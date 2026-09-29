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Namibya, şap salgınının yayılmadığını belirleyince kısıtlamaları kısmen kaldırdı

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Namibya, Karasburg'daki şap salgınının yayılmadığını belirleyince ülke genelindeki hayvan hareketi kısıtlamalarını kısmen kaldırdı. Bakanlık, kuzeyde çift tırnaklı hayvan ve ürünlerinin hareketine, güneyde kayıtlı tesislerden et taşınmasına izin verildiğini bildirdi.

CAPE Namibya, ülkenin güneyindeki Karasburg bölgesinde ortaya çıkan şap hastalığının diğer bölgelere yayılmadığının belirlenmesinin ardından ülke genelinde uygulanan hayvan hareketi ve hayvansal ürünlere yönelik kısıtlamaları kısmen kaldırdı.

Namibya Tarım, Balıkçılık, Su ve Toprak Reformu Bakanlığından yapılan açıklamada, Karasburg Veterinerlik Bölgesi'nde tespit edilen şap salgınının ardından yürütülen izleme ve denetim çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, salgının tespit edildiği çiftlikten daha önce Otjozondjupa bölgesine götürülen hayvanların izinin sürüldüğü ve yapılan testlerin tamamının negatif çıktığı belirtildi.

Bu kapsamda ülkenin kuzeyindeki sığır, koyun, keçi ve domuz gibi çift tırnaklı hayvanların ve bunlardan elde edilen ürünlerin hareketine yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı bildirildi.

Karasburg dışındaki güney bölgelerinde de kayıtlı tesislerde bulunan çiğ et ve perakende satış noktalarından alınan etlerin belirli koşullarla taşınmasına yeniden izin verildi.

Kayıtlı mezbahalarda ise veteriner kontrolünden geçirilen ve şap testleri negatif çıkan hayvanların kesimine belirli şartlar altında yeniden başlanabileceği kaydedildi.

Ülke genelinde pişirilmiş et ürünleri, pastörize süt ve süt ürünleri ile işlenmiş derilerin ticaretine ve taşınmasına da izin verildi.

Namibya hükümeti, Karasburg'daki ticari bir çiftlikte 23 Eylül'de şap hastalığının doğrulanmasının ardından çift tırnaklı hayvanların ülke genelinde taşınması ve ticareti ile ithalat ve ihracatını geçici olarak durdurmuştu.

Yüksek ateş, ağız ve tırnaklarda yaralarla seyreden şap hastalığı, hızla yayılması ve ciddi verim kayıplarına yol açması nedeniyle hayvancılık ekonomisini tehdit eden bir viral enfeksiyon olarak biliniyor.

Kaynak: AA
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