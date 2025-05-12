Nallıhan'da Tek Kurşun Atış Yarışması Düzenlendi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Nallıhan Avcılar Kulübü tarafından Tek Kurşun Atış Yarışması düzenlendi.

Hayvan Pazarı mevkisindeki atış poligonunda gerçekleştirilen yarışmada 6 noktadan farklı mesafelerden atışlar yapıldı. Yarışmaya çevre il ve ilçelerden yarışmacılar katıldı.

Kadınlara özel tek kurşun pet şişe hedef atışında Nallıhan bölgesinden Handan Akkuş birinci olurken eşi Harun Akkuş da tek kurşun gong hedef atışında birinci sırada yer aldı.

Trap atışta Emin Bili, kağıt hedefte Gürsoy Bağcı, pet şişe hedef atışında Soner Aydın, tavşan hedefte de Alaaddin Can birinci olarak ödül aldı.

Nallıhan Avcılar Kulübü Başkanı Yener Samur, yaptığı açıklamada "Geleneksel olarak yaptığımız atış yarışması kazasız bir şekilde tamamlandı. Dereceye giren atıcılarımızı tebrik ediyorum. Emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederim." dedi.