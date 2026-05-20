Haberler

Nallıhan'da kurumlar arası voleybol turnuvasında ödüller sahiplerini buldu

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasında birinci olan Emniyet Gücü takımına ödülleri verildi. Kaymakam Doğanoğlu, turnuvanın birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirtti.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasında ödüller sahiplerini buldu.

Nallıhan Kaymakamlığınca düzenlenen turnuvanın ödül töreni gerçekleştirildi.

Turnuvada birinci olan "Emniyet Gücü" takımına kupa ve madalyalarını Kaymakam Semih Doğanoğlu, ikinci olan "Toplum Sağlığı Merkezi" takımına kupa ve madalyalarını Belediye Başkanı Ertunç Güngör, üçüncü olan "Nallıhan Belediyesi" takımına kupa ve madalyalarını Cumhuriyet Başsavcısı Engin Emre takdim etti.

Kaymakam Doğanoğlu, uzun soluklu turnuva gerçekleştirildiğini belirterek, "Centilmence mücadeleler gerçekleşti. Kurumlar arasında birlik, beraberlik ve kaynaşma duyguları gelişti. Turnuvada emeği geçen Milli Eğitim Müdürümüze, hakemlerimize ve tüm sporcularımıza teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Taner Demir
