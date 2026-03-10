Haberler

MÜSİAD Arnavutluk'ta İftar Programı Düzenledi

MÜSİAD Arnavutluk'ta İftar Programı Düzenledi
Güncelleme:
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Arnavutluk'ta iftar programı düzenledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Arnavutluk'ta iftar programı düzenledi.

Başkent Tiran'daki Kongre Sarayı'nda yapılan iftar programına, ülkedeki Türk ve Arnavut kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yetim çocuklarla davetliler katıldı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, burada yaptığı konuşmada, "ramazanın, birbirine özel bağlarla bağlı olan Türkiye ve Arnavutluk'a ve tüm Müslüman dünyasına hayır getirmesini" temenni etti.

Orta Doğu'da acılar yaşandığına dikkati çeken Atay, "Türkiye olarak devam eden saldırı ve çatışmaların bir an evvel sona erdirilerek, bölgesel ve küresel barışın yeniden tesisi için diplomasi masasına dönülmesini arzu ediyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, diplomasinin yeniden hakim kılınması için gerekli katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu dile getiriyoruz." dedi.

Atay, MÜSİAD Arnavutluk şubesinin faaliyetlerinin iki ülke ticaretine yaptığı katkıların artarak devam edeceğine olan inancını paylaştı.

Arnavutluk Meclis Başkan Yardımcısı Klodiana Spahiu da iftar programının çok özel olduğunu belirtti.

İftar programına katılan yetim çocuklara dikkati çeken Spahiu, "Çocuklar her masayı süslediler. Bence bu iftarın güzelliği tam olarak bu yetim çocuklara verilen destekte yatıyor." diye konuştu.

MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkan Yardımcısı İsmail Filizfidanoğlu da MÜSİAD'ın çalışmalarına değinerek, "Bugün MÜSİAD, Amerika'dan Avrupa'ya, Balkanlar'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Uzak Doğu'ya uzanan çok geniş bir coğrafyada faaliyet göstermekte ve Türk iş dünyasının küresel ölçekteki en yaygın temsil gücünü oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Arnavutluk Başkanı Muhammet İşler de MÜSİAD'ın dünyanın dört bir yanında 180'i aşkın noktada temsil edilen küresel bir ekonomik güç haline geldiğini söyledi.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju
