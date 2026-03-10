Haberler

Muş'ta kız öğrencilere okçuluk eğitimi veriliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta İl Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ile Gençlik ve Spor Müdürlüğünce hazırlanan "Hedefe Doğru Tam İsabet Projesi" kapsamında kız öğrenciler için okçuluk kursu açıldı.

Muş'ta İl Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ile Gençlik ve Spor Müdürlüğünce hazırlanan "Hedefe Doğru Tam İsabet Projesi" kapsamında kız öğrenciler için okçuluk kursu açıldı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğünün okçuluk alanında 3 gün süren eğitimlerinde, Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki 322 kız öğrenci ata sporu okçulukla tanıştı.

Okul Müdürü Ersin Çetin, okçuluğun sabrı, disiplini ve hedefe odaklanmayı öğreten kadim bir kültür olduğunu söyledi.

Öğrencileri sporla iç içe, sağlıklı ve başarılı bireyler olarak yetiştirmek istediklerini belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Tarihimiz boyunca milletimiz için önemli bir yere sahip olan okçuluk, bize azimle çalışmayı ve hedeflerimize kararlılıkla ilerlemeyi öğretmektedir. Okçuluk etkinliğiyle hem geleneksel sporlarımızı yaşatmayı hem de öğrencilerimizin özgüvenini, dikkat ve takım ruhunu geliştirmeyi amaçlıyoruz. Etkinlik öğrenciler için son derece faydalı oldu. Öğrencilerimizin severek, isteyerek ve eğlenerek yaptığı bu etkinlikle kültürel mirasımıza bir kez daha sahip çıktık."

Okçuluk eğitimi alan öğrencilerden Hayrunnisa Nisa Özcan ise "İlk kez ok atma deneyimini ve heyecanını yaşadı. Çok keyifli. Eğitimi almamıza öncülük eden İl Emniyet Müdürlüğümüz ile Gençlik ve Spor Müdürlüğüne teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor

Yok böyle ciro! Tek başına Türk futboluyla yarışıyor
Türkiye-İspanya rüzgarına MSB de kayıtsız kalamadı

Türkiye-İspanya rüzgarına MSB de kayıtsız kalamadı
Melih Gökçek'ten bomba iddia: Deniz Baykal bana adaylık teklif etti

Gökçek'ten çok konuşulacak Baykal iddiası! Şahidi bile var
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

Netanyahu öldü mü? Bu haber doğruysa yer yerinden oynar
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor

Yok böyle ciro! Tek başına Türk futboluyla yarışıyor
Türkiye'nin altın merkezindeki soygunun büyüklüğü inanılmaz

Türkiye'nin altın merkezindeki soygunun büyüklüğü inanılmaz
İstanbul'daki konsere büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyeler içinde bitti

İstanbul konserine büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyede bitti