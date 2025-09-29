Haberler

Muş'ta Hızlı Satranç Şampiyonası Düzenlendi

Muş'ta Hızlı Satranç Şampiyonası Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Muş'ta, Türkiye Satranç Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Hızlı Satranç Şampiyonası'na 29 sporcu katıldı. Dereceye giren sporcular ödüllerini törenle aldı.

Muş'ta, Türkiye Satranç Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Hızlı Satranç Şampiyonası" düzenlendi.

Kentteki bir kafenin bahçesinde yapılan şampiyonada 29 sporcu, dereceye girmek için mücadele etti.

Şampiyonada başarılı olan sporculara törenle ödülleri verildi.

Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Muhsin Gök, şampiyonaya katılan tüm sporcuları tebrik etti.

Gök, şampiyonaya her yaştan insanın katılabildiğini belirtti.

Bulanık'tan şampiyonaya katılan Mehmet Altun da 5 müsabakadan bir beraberlik, dört galibiyet aldığını dile getirerek, "Şanslıydım diyebilirim. Bu turnuvanın özelliği biraz daha seri ve akıcı olmasıdır. Bu yüzden de heyecan doruktaydı." dedi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
Haberler.com
500
title
