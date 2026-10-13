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Muş'ta ceviz hasadı başladı, 5 bin dönümde 1100 ton üretim yapılıyor

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Muş'ta ceviz hasadı başladı, 5 bin dönümde 1100 ton üretim yapılıyor
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Muş'ta çiftçiler, merkeze bağlı köylerde geleneksel yöntemlerle ceviz hasadına başladı. Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, 5 bin dönüm alanda yaklaşık 1100 ton ceviz üretildiğini, üretimin il ekonomisine yaklaşık 310 milyon lira katkı sağlamasının beklendiğini belirtti.

Muş'ta çiftçiler, kendine has aroması, ince kabuğu, yağ oranı ve iç doluluğuyla öne çıkan cevizleri hasat etmeye başladı.

Ceviz üretiminin yoğun olarak yapıldığı merkeze bağlı Üçevler, Alaniçi, Ekindüzü, Cevizlidere, Ağıllı, İnardı, Ilıca, Arı ve Bahçe köylerinde üreticiler, geleneksel yöntemlerle hasat yapıyor.

Yamaçlardaki ağaçlardan özenle topladıkları cevizleri yeşil kabuklarından ayırarak kurutmaya bırakan üreticiler, ürünün bir kısmını kendi ihtiyaçları için ayırıyor, geri kalanını da satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, AA muhabirine, verimli toprakları, tarıma elverişli alanları ve güçlü üretim altyapısıyla Muş'un tarım sektöründe yüksek potansiyele sahip illerden biri olduğunu söyledi.

Muş'ta 2 bin hektarlık alanda meyveciliğin yapıldığını belirten Gönç, şöyle konuştu:

"5 bin dönüm alanda ceviz üretimi yapılıyor. Bu alanlarda yaklaşık 1100 ton ceviz üretimi gerçekleştiriliyor. Ceviz üretiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla yaklaşık 7 bin ceviz fidanını üreticilerimize ulaştırdık. Ceviz üretiminin ilimizin ekonomisine yaklaşık 310 milyon liralık katkı sağlanmasını bekliyoruz. Üreticilerimizi desteklemeye, yönlendirmeye ve sahada olmaya devam edeceğiz. Alın teri döken, emek harcayan tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum."

Ceviz üreticisi Alican Rençber ise ceviz bahçesinde atalarından kalan ağaçların yanı sıra devletin verdiği fidanların da yer aldığını dile getirdi.

Yaklaşık 10 yıl önce Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldıkları fidanları yetiştirdiklerini anlatan Rençber, "Hasada başladık. Elde ettiğimiz ürünleri burada satıyoruz. Başka illerden sipariş verenlere de gönderiyoruz. Cevizin bir kısmını kendi ihtiyacımız için ayırıyoruz kalanını da satarak aile bütçesine katkı sağlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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