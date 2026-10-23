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Muş'ta 250 üreticiye yüzde 75 hibeli 150 ton mercimek ve nohut tohumu dağıtıldı

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Muş'ta 250 üreticiye yüzde 75 hibeli 150 ton mercimek ve nohut tohumu dağıtıldı
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Muş'ta 250 üreticiye yüzde 75 hibeli 150 ton mercimek ve nohut tohumu dağıtıldı. Tohumlar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinin desteğiyle Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında dağıtıldı; amaç ürün çeşitliliğini artırmak.

Muş'ta 250 üreticiye, tarımsal üretimi çeşitlendirmek amacıyla yüzde 75 hibeli 150 ton mercimek ve nohut tohumu desteği sağlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinin desteğiyle, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında temin edilen tohumlar, müdürlüğün bahçesinde düzenlenen programla üreticilere dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, programda yaptığı konuşmada, ürün çeşitliliğini artırmak ve çiftçileri alternatif ürünlere yönlendirmek için çalıştıklarını söyledi.

Kentte buğday, arpa, şeker pancarı, yem bitkileri, karpuz ve lahana üretiminin yaygın olduğunu belirten Gönç, tarımsal üretimde farklı ürünlere yer verilmesinin önem taşıdığını ifade etti.

Son iki yılda üreticilere yaklaşık 1 milyon 300 bin sebze fidesi ve 12 bin meyve fidanı dağıtıldığını anlatan Gönç, bu dönemde sebze üretiminin 374 bin tondan 416 bin tona, meyve üretiminin ise 9 bin tondan 10 bin tona yükseldiğini kaydetti.

Baklagil üretimini artırmak amacıyla son iki yılda üreticilere 270 ton tohum desteği sağlandığını bildiren Gönç, 2024'te 2 bin dönüm olan baklagil ekim alanının 2026'da 8 bin 500 dönüme ulaştığını aktardı.

Baklagillerin toprağın verimliliğini artırdığını ve tarımsal üretime katkı sağladığını dile getiren Gönç, üreticilere yönelik desteklerin süreceğini ifade etti.

Bozbulut köyünde hububat üretimi yapan Veysi Koç ise destek kapsamında 200 kilogram mercimek tohumu aldığını ve bu yıl ilk kez mercimek ekeceğini söyledi.

Kaynak: AA
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