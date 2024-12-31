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Muratpaşa Belediyesi Yerli Ürünlere Öncelik Verecek

Muratpaşa Belediyesi Yerli Ürünlere Öncelik Verecek
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 2025 yılından itibaren belediyenin tüm satın alma işlemlerinde yerli ürünlere öncelik verileceğini açıkladı. Uysal, yerli üretimi teşvik etmek için bu yönde politikalar izleyeceklerini belirtti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 2025 yılı itibarıyla belediyenin tüm satın alma işlemlerinde yerli ürünlere öncelik verileceğini bildirdi.

Uysal, yaptığı açıklamada, dünyanın büyük bir ticaret mücadelesi içerisinde olduğu kaydetti.

Yerli üretimi teşvik etmek amacıyla 1 Ocak 2025'ten itibaren Muratpaşa Belediyesi'nin tüm satın alma süreçlerinde yerli ürünlere öncelik verileceğini vurgulayan Uysal, ihale şartnamelerinde de bu ilkeye yer verileceğini belirtti.

Uysal, yerli malı kullanımını teşvik edeceklerini belirterek, "Bu yönde politika izleyeceğiz. Türkiye genelindeki tüm kişi ve kurumlara da bu yaklaşımı benimsemelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım - Güncel
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