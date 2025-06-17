Muratpaşa Belediyesi'nden Yaz Dönemi Spor Okulları

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Muratpaşa Belediyesi, 8-15 yaş grubu çocuklara yönelik okçuluk kursu ile birlikte, yaz döneminde farklı yaş gruplarına 23 branşta spor okulları düzenliyor. Kurslara kayıtlar belediyenin web sitesi üzerinden alınabiliyor.

Muratpaşa Belediyesi, Deniz Baykal Spor Kompleksinde 8-15 yaş grubu çocuklara yönelik başlangıç ve orta seviye okçuluk kursu açacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Sağlıklı Muratpaşa Hareketi" kapsamında düzenlenen en büyük organizasyonlardan biri olan yaz dönemi spor okulları başlıyor.

Farklı yaş gruplarına yönelik 23 branşta düzenlenecek kurslara kayıt başvuruları, belediyenin internet sitesi "muratpasa-bld.gov.tr" üzerinden yapılabiliyor.

Bu yaz futbol, basketbol, voleybol, tenis, hentbol, cimnastik, karate, kickboks, boks, judo, badminton, squash, güreş, masa tenisi, satranç, yüzme, buz pateni, fitness, beceri ve koordinasyon, su cimnastiği, pilates, aerobik ve çocuk zumba branşlarında eğitimler verilecek.

Dersler 1 Temmuz'da başlayacak.

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım - Güncel
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