Münih Havalimanı'nda Duman Kokusu Nedeniyle Durdurulan Uçuşlar Yeniden Başladı

BERLİN, 8 Haziran (Xinhua) -- Almanya'daki Münih Havalimanı, pazar akşamı kontrol kulesindeki duman kokusu nedeniyle durdurulan uçuşları kademeli olarak yeniden başlattı.

Havalimanı işletmecisi, uçuşların yeniden başladığını ancak gecikme ve aksaklıkların sürebileceğini bildirdi.

Kontrol kulesi, hava trafik kontrolörlerinin duman kokusu alması üzerine yerel saatle 20.33'te tahliye edilmiş ve uçuşlar askıya alınmıştı.

Yetkililer, herhangi bir alev görülmediğini ve yangın çıkıp çıkmadığının henüz netlik kazanmadığını bildirdi.

Alman Basın Ajansı'nın aktardığına göre, tahliyeden yaklaşık iki saat sonra uçuşlar yeniden başladı.

Olaydan etkilenen uçuş sayısı belirsizliğini korurken, havalimanının internet sitesindeki uçuş programına göre bazı seferlerde gecikmeler yaşandı ve çok sayıda uçak başka havalimanlarına yönlendirildi.

Kaynak: Xinhua