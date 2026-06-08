Haberler

Münih Havalimanı'nda Duman Kokusu Nedeniyle Durdurulan Uçuşlar Yeniden Başladı

Münih Havalimanı'nda Duman Kokusu Nedeniyle Durdurulan Uçuşlar Yeniden Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'daki Münih Havalimanı'nda kontrol kulesinde duman kokusu alınması üzerine uçuşlar askıya alındı, tahliye yapıldı. İki saat sonra uçuşlar kademeli olarak yeniden başladı ancak gecikmeler sürüyor.

BERLİN, 8 Haziran (Xinhua) -- Almanya'daki Münih Havalimanı, pazar akşamı kontrol kulesindeki duman kokusu nedeniyle durdurulan uçuşları kademeli olarak yeniden başlattı.

Havalimanı işletmecisi, uçuşların yeniden başladığını ancak gecikme ve aksaklıkların sürebileceğini bildirdi.

Kontrol kulesi, hava trafik kontrolörlerinin duman kokusu alması üzerine yerel saatle 20.33'te tahliye edilmiş ve uçuşlar askıya alınmıştı.

Yetkililer, herhangi bir alev görülmediğini ve yangın çıkıp çıkmadığının henüz netlik kazanmadığını bildirdi.

Alman Basın Ajansı'nın aktardığına göre, tahliyeden yaklaşık iki saat sonra uçuşlar yeniden başladı.

Olaydan etkilenen uçuş sayısı belirsizliğini korurken, havalimanının internet sitesindeki uçuş programına göre bazı seferlerde gecikmeler yaşandı ve çok sayıda uçak başka havalimanlarına yönlendirildi.

Kaynak: Xinhua
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı

İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları üsleri tek tek vurdu
Husilerden İsrail'e yeni darbe! Kızıldeniz'i kapattılar

Bu resmen savaş ilanı! Füzeleri ateşleyip Kızıldeniz'i kapattılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahliyeden 2 gün sonra şok karar! Mükremin Gezgin'in hesabı kapatıldı

Tahliyesinden 2 gün sonra şok karar
Yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ilk bombayı dün gece patlattı

Aziz Yıldırım ilk bombayı dün gece patlattı
Aydın'da boş arazide erkek cesedi bulundu

Koyun otlatan çoban ihbar etti, ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Dünyada sadece 1 tane var! 24 saat başında nöbet tutuyorlar

Dünyada sadece 1 tane var! 24 saat başında nöbet tutuyorlar
İzleyenler gözlerine inanamadı: Bir tarafta güneş, diğer tarafta sağanak

Görüntüyü izleyenler hayrete düştü! Futbolcular şaştı kaldı

Bankalar kesenin ağzını açtı! 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Faizsiz kredi veren bankalar belli oldu
Florentino Perez kazandı, Mourinho Real'e geri döndü

Yine dört ayak üstüne düştü! Gelsin paralar