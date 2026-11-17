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MUĞLA'da kadın üreticilerin emeğiyle yaygınlaşan, kilosu 900 bin liraya kadar alıcı bulan dünyanın en pahalı baharatlarından biri olarak bilinen safranın hasadı yapıldı.

Muğla'da alternatif tarımsal ürünlerin yaygınlaştırılması ve kadın üreticilerin ekonomik açıdan güçlendirilmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce hayata geçirilen 'Muğlalı Kadınların Eli Safrana Bulanacak' projesi kapsamında safran bitkisinin hasadı gerçekleştirildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, beraberindeki şube ve ilçe müdürleriyle birlikte Yatağan ilçesinin Nebiköy Mahallesi'nde kadın üretici Ebru Güler'e ait bahçede düzenlenen hasada katıldı. Etkinlikte, Muğla'da safran yetiştiriciliğinin gelişimi ve projenin üreticilere sağladığı katkılar değerlendirildi.

1,5 DEKARDA BAŞLADI, 35 DEKARA ULAŞTI

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığı'nın 2021 yılı ' Kadın çiftçiler tarımsal yeniliklerle buluşuyor' programı kapsamında hazırlanan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce hayata geçirilen 'Muğlalı kadınların eli safrana bulanacak' proje Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirildi.

Projenin başlangıcında Bodrum, Yatağan ve Datça'da faaliyet gösteren 4 kadın üreticiye toplam 300 kilogram safran soğanı dağıtılarak 1,5 dekarlık alanda demonstrasyon bahçeleri kuruldu. Kadın üreticilerin alternatif bir ürünle gelir elde etmesi ve safran yetiştiriciliğinin Muğla genelinde yaygınlaştırılması hedeflendi. Proje kapsamında 10 kadın üreticinin Safranbolu ve Ankara'ya teknik geziye katılması sağlanırken, üreticiler safran yetiştiriciliğini yerinde inceleyerek uygulamalı bilgi edindi. Aradan geçen süreçte yeni safran bahçelerinin kurulmasıyla Muğla genelindeki üretim alanı yaklaşık 35 dekara ulaştı.

TÜRKİYE GENELİNDE 4 BAŞARILI PROJE ARASINA GİRDİ

Projenin başarısı, 2026 yılında Ankara'da düzenlenen 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü etkinliklerinde de ödülle taçlandırıldı. Türkiye genelinde başarılı bulunan 4 proje arasına giren 'Muğlalı kadınların eli safrana bulanacak' projesi, ödüle layık görüldü.

160 BİN ÇİÇEKTEN 1 KİLO SAFRAN ELDE EDİLİYOR

Dünyanın en değerli baharatları arasında gösterilen safranın kilosu 900 bin liraya alıcı buluyor. Yaklaşık 160 bin safran çiçeğinden yalnızca 1 kilogram ürün elde edilebilmesi, bitkinin değerini ortaya koyuyor. Safran; gıda, kozmetik ve çeşitli endüstriyel alanlarda kullanılıyor.

'ÜRETİM ALANININ BÜYÜMESİ MEMNUNİYET VERİCİ'

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, projenin kadın üreticilerin tarımsal üretimde daha aktif rol alması, alternatif ürünlerle gelir kaynaklarını çeşitlendirmesi ve Muğla tarımında yeni üretim alanlarının oluşturulması açısından önemli olduğunu söyledi.

Başlangıçta 1,5 dekar alanda gerçekleştirilen demonstrasyon çalışmalarının bugün yaklaşık 35 dekarlık üretim alanına ulaşmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Müdür Baydar, kadın üreticilerin üretimdeki rolünün güçlendirilmesi, tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması ve Muğla'nın tarımsal potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı