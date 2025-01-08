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Muğla'da Gençler Sokak Hayvanları İçin Mama Kapları Yaptı

Muğla'da Gençler Sokak Hayvanları İçin Mama Kapları Yaptı
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Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gönüllü gençler, sokak hayvanları için mama kapları yaparak ihtiyaç duyulan bölgelere dağıttı. Etkinlik, hayvan sevgisini aşılamak ve hayvanların korunması konusunda bilinçlendirme amaçlı gerçekleştirildi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gönüllü olarak görev alan gençler sokak hayvanları için mama kapları yaparak ihtiyaç duyulan bölgelere dağıttı.

Atölye çalışmaları kapsamında çocuklar ve gençler, hayvan sevgisi, hayvanları korumanın önemine dair bilinçlendirme faaliyetlerine katıldı.

Etkinlik sırasında hayvanların yaşam alanları ve korunmalarına yönelik eğitimler de verildi.

Çocukların ve gençlerin yaparak ve yaşayarak öğrenmesinin hedeflendiği etkinlikte, mama kapları yapıldı.

Gönüllü gençlerden İsmail Karan, gazetecilere, kış aylarında sokak hayvanları için yaptıkları mama kaplarına su ve mama koyarak hayvanların kolayca ulaşmasını sağladıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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