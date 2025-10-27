Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası Düzenlendi

Muğla'da, Menteşe Belediyesi ile Fenerbahçeliler Derneği iş birliğinde "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası" yapıldı.

Menteşe ilçesindeki Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi Nail Çakırhan Salonu'nda iki gün boyunca devam eden turnuvaya Muğla'nın yanı sıra İzmir, İstanbul, Aydın, Şanlıurfa, Elazığ, Ankara ve Konya'dan 66 sporcu katıldı.

"Açık" kategorisi birinciliği Emre Kırılmaz, ikinciliği Evren Atayman, üçüncülüğü ise Mustafa Tokmak elde etti.

"8 yaş" kategorisinde birinci Yiğit Emir Hep, ikinci Yağız Yiğitcan, üçüncü de Deniz Kayhan oldu.

"10 yaş" kategorisinde ise Göktuğ Ağaya birinci olurken, Mehmet Erol ikinci, Ali Güney Başaran da üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonunda ilk 3'e giren sporculara kupa, plaket ve para ödülü verildi, katılan tüm sporcular ise madalya ile onurlandırıldı.