Haberler

Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası Düzenlendi

Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Menteşe Belediyesi ve Fenerbahçeliler Derneği iş birliğiyle düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası'na Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden 66 sporcu katıldı. Turnuvada farklı kategorilerda dereceye giren sporculara ödüller verildi.

Muğla'da, Menteşe Belediyesi ile Fenerbahçeliler Derneği iş birliğinde "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası" yapıldı.

Menteşe ilçesindeki Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi Nail Çakırhan Salonu'nda iki gün boyunca devam eden turnuvaya Muğla'nın yanı sıra İzmir, İstanbul, Aydın, Şanlıurfa, Elazığ, Ankara ve Konya'dan 66 sporcu katıldı.

"Açık" kategorisi birinciliği Emre Kırılmaz, ikinciliği Evren Atayman, üçüncülüğü ise Mustafa Tokmak elde etti.

"8 yaş" kategorisinde birinci Yiğit Emir Hep, ikinci Yağız Yiğitcan, üçüncü de Deniz Kayhan oldu.

"10 yaş" kategorisinde ise Göktuğ Ağaya birinci olurken, Mehmet Erol ikinci, Ali Güney Başaran da üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonunda ilk 3'e giren sporculara kupa, plaket ve para ödülü verildi, katılan tüm sporcular ise madalya ile onurlandırıldı.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak

Türkiye uzun zamandır beklediği savaş uçaklarına kavuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fener taraftarının sesi olan minik! Sadettin Saran sitemine kayıtsız kalamadı

Fener taraftarının sesi olan minik! Saran sitemine kayıtsız kalamadı
3. Lig'de olay! Tribündeki koltukları kırıp sahaya ve rakip taraftara attılar

Tribündeki koltukları kırıp sahaya ve rakip taraftara attılar
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
Ağızlarındaki baklayı sonunda çıkardılar! İsrail, Gazze'de Türk askerini neden istemiyor?

İsrail, Gazze'de Türkiye'yi neden istemiyor? Baklayı sonunda çıkardı
Fener taraftarının sesi olan minik! Sadettin Saran sitemine kayıtsız kalamadı

Fener taraftarının sesi olan minik! Saran sitemine kayıtsız kalamadı
TFF, bahis oynayan hakemlerin isimlerini paylaşacak

Bahis oynayan hakemlerin isimleri tek tek açıklanıyor
TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı

TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Menüyü görmeniz lazım! Mekanındaki fiyatları görenler ikiye bölündü
Acun Ilıcalı'dan TFF'ye çağrı

''Defalarca söylemiştim'' diyerek TFF'ye tarihi bir çağrı yaptı
Yavruları 25 milyon dolar kazandıran efsane tay Türkiye'ye getirildi

Yavruları 25 milyon dolar kazandıran efsane tay Türkiye'DE
Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.