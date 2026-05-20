MKE, MİLGEM'in 10'uncu Gemisi için 7'nci Denizhan-76 Milli Deniz Topu'nu Teslim Etti

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi (MKE) A.Ş., Milli Gemi (MİLGEM) Projesi kapsamında inşa edilen 10'uncu gemiye konuşlandırılacak olan MKE üretimi 7'nci Denizhan-76 Milli Deniz Topu'nu, geminin inşa edildiği tersaneye teslim etti.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre; MKE, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel gücünü artırmaya yönelik hava, kara ve deniz platformları için yerli ve milli çözümler üretmeye devam ediyor. Deniz topu konusunda Türkiye'ye yönelik uygulanan örtülü ambargolara karşı 2020 yılında harekete geçen MKE, dünyada yalnızca birkaç ülkenin üretebildiği 76 milimetrelik milli deniz topunu kısa sürede geliştirip seri üretimine başladı. MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen 10'uncu gemiye konuşlandırılacak olan 7'nci Denizhan-76 Milli Deniz Topu, atışlı kabul testlerinin tamamlanmasının ardından geminin inşa edildiği tersaneye teslim edildi.

MKE DENİZHAN-76'NIN ÖZELLİKLERİ

Yakın ve orta menzilli hedeflere karşı etkili ateş gücü sunan Denizhan-76, hava savunma, su üstü harbi ve kara bombardımanı görevlerini icra edebiliyor. Dakikada 80 atım yapabilen yüksek atış hızına sahip sistem, yaklaşık 16 kilometre menzile kadar etkili atış imkanı sunuyor. Düşük radar izine sahip tasarımı ve çoklu görev kabiliyetleriyle dikkat çeken Denizhan-76, Mavi Vatan'da sadece Türk Deniz Kuvvetleri'nin değil, dost ve müttefik ülkelere gerçekleştirilen ihracatla da Türkiye'nin milli savunma sanayisinin güçlenmesine katkı sağlıyor. Altında Türk mühendislerin imzası bulunan Denizhan-76, 2025 yılında Endonezya ile hem NATO hem de Avrupa Birliği üyesi olan Romanya'ya ihraç edilmişti.

HEDEF 127 MİLİMETRELİK DENİZ TOPU

Denizhan 76 milimetrelik milli deniz topunda edindiği tecrübeyle hedefini bir adım öteye taşıyan MKE mühendisleri, 127 milimetrelik milli deniz topunu yerli ve milli imkanlarla üretmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 127 milimetrelik deniz topunun ilk adımı olan silah sisteminin namlusu üretildi. Silah sisteminin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı