Haberler

MKE, MİLGEM'in 10'uncu Gemisi için 7'nci Denizhan-76 Milli Deniz Topu'nu Teslim Etti

MKE, MİLGEM'in 10'uncu Gemisi için 7'nci Denizhan-76 Milli Deniz Topu'nu Teslim Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MKE A.Ş., MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen 10'uncu gemiye yerleştirilecek 7'nci Denizhan-76 Milli Deniz Topu'nu teslim etti. Dakikada 80 atım yapabilen ve 16 kilometre menzile sahip top, hava savunma ve su üstü harbi görevlerinde kullanılıyor. MKE ayrıca 127 milimetrelik deniz topu için çalışmalarını sürdürüyor.

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi (MKE) A.Ş., Milli Gemi (MİLGEM) Projesi kapsamında inşa edilen 10'uncu gemiye konuşlandırılacak olan MKE üretimi 7'nci Denizhan-76 Milli Deniz Topu'nu, geminin inşa edildiği tersaneye teslim etti.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre; MKE, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel gücünü artırmaya yönelik hava, kara ve deniz platformları için yerli ve milli çözümler üretmeye devam ediyor. Deniz topu konusunda Türkiye'ye yönelik uygulanan örtülü ambargolara karşı 2020 yılında harekete geçen MKE, dünyada yalnızca birkaç ülkenin üretebildiği 76 milimetrelik milli deniz topunu kısa sürede geliştirip seri üretimine başladı. MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen 10'uncu gemiye konuşlandırılacak olan 7'nci Denizhan-76 Milli Deniz Topu, atışlı kabul testlerinin tamamlanmasının ardından geminin inşa edildiği tersaneye teslim edildi.

MKE DENİZHAN-76'NIN ÖZELLİKLERİ

Yakın ve orta menzilli hedeflere karşı etkili ateş gücü sunan Denizhan-76, hava savunma, su üstü harbi ve kara bombardımanı görevlerini icra edebiliyor. Dakikada 80 atım yapabilen yüksek atış hızına sahip sistem, yaklaşık 16 kilometre menzile kadar etkili atış imkanı sunuyor. Düşük radar izine sahip tasarımı ve çoklu görev kabiliyetleriyle dikkat çeken Denizhan-76, Mavi Vatan'da sadece Türk Deniz Kuvvetleri'nin değil, dost ve müttefik ülkelere gerçekleştirilen ihracatla da Türkiye'nin milli savunma sanayisinin güçlenmesine katkı sağlıyor. Altında Türk mühendislerin imzası bulunan Denizhan-76, 2025 yılında Endonezya ile hem NATO hem de Avrupa Birliği üyesi olan Romanya'ya ihraç edilmişti.

HEDEF 127 MİLİMETRELİK DENİZ TOPU

Denizhan 76 milimetrelik milli deniz topunda edindiği tecrübeyle hedefini bir adım öteye taşıyan MKE mühendisleri, 127 milimetrelik milli deniz topunu yerli ve milli imkanlarla üretmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 127 milimetrelik deniz topunun ilk adımı olan silah sisteminin namlusu üretildi. Silah sisteminin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi

Hürmüz krizi sonrası Türkiye'den kritik hamle! MSB, NATO'ya sundu
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Malatya'da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Milyonların hesabına 'çift maaş' gibi para yatacak

Çalışanlar dikkat! Hesaplara çift maaş gibi para yatacak
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı

Piyasaları sarsacak haber doğrulandı! Zamanlama dikkat çekici
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere’de çocuk istismarı skandalı! Çete üyelerine 277 yıl hapis

Mide bulandıran ağ sonunda çöktü
Genç kız, kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu

Kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu
İstanbullulara Meteoroloji'den '3 saat' uyarısı

İstanbul için "3 saatlik" ikaz! Bu iki bölgede yaşayanlar aman dikkat
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Bakın nereye gömülmek istiyor! İşte Melih Gökçek'in vasiyeti

Vasiyeti ortaya çıktı

Fenerbahçe'ye 50 milyon euroluk golcü

Süper Lig devine 50 milyon euroluk golcü
Şi'den Trump'a üstü kapalı gönderme! Putin'i kırmızı halıyla karşıladı

Çin liderinden Trump'a tarihi ayar