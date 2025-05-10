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Midyat'ta 19 Mayıs Spor Bayramı Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi

Midyat'ta 19 Mayıs Spor Bayramı Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi
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Mardin’in Midyat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen masa tenisi turnuvasında, kadınlar kategorisinde Betül Doğanay, erkeklerde ise Nihat Turgut birinci oldu. Etkinliğe 130 sporcu katıldı ve ödüller verildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında masa tenisi turnuvası gerçekleştirildi.

Midyat Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle Midyat Belediyesi Gençlik Merkezi'nde dün başlayan programa, 130 sporcu katıldı.

İki gün süren turnuvada kadınlar kategorisinde Betül Doğanay, erkeklerde Nihat Turgut birinci oldu.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, burada yaptığı konuşmada, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını söyledi.

Dara sonra dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programa, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Tunç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir ve Masa Tenisi İl Temsilcisi İzzettin Atasever katıldı.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel
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