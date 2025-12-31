Haberler

Mersin Valisi Atilla Toros'tan yeni yıl mesajı

Güncelleme:
Mersin Valisi Atilla Toros, 2025 yılına dair umut dolu bir mesaj yayımlayarak, işbirliği ve ortak akılla şehrin potansiyelini artırma hedefini vurguladı.

Mersin Valisi Atilla Toros yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Toros, mesajında, Mersin için 2025'in, tüm dinamiklerin ortak paydada buluşup uyum ve işbirliğiyle önemli çalışmalara imza attığı bir yıl olduğunu belirtti.

Kentin, üretim gücü, ticaret hacmi, tarım, sanayi, liman ve lojistik altyapısıyla güçlü bir şehir olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu kaydeden Toros, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni yılda da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ortak aklı önceleyen, insanı merkeze alan ve Mersin'in huzur iklimini koruyan bir anlayışla eğitimden güvenliğe, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda şehrimizin sahip olduğu potansiyeli daha ileriye taşımak için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. 2026 yılının Mersin'imizde mevcut olan huzur ve güven ortamının daim olmasına, birlik ve beraberlik iklimimizin güçlenerek sürmesine, şehrimizin bereketinin, üretiminin ve başarısının artarak devam etmesine, tüm hemşehrilerimin sağlık, mutluluk ve esenlik içinde bir yıl geçirmesine vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
