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Mersin'de SPA merkezleri ve hamamlara yönelik denetimde 2 işletmenin faaliyeti sonlandırıldı

Mersin'de SPA merkezleri ve hamamlara yönelik denetimde 2 işletmenin faaliyeti sonlandırıldı
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Mersin'de emniyet ekipleri tarafından 57 hamam, sauna ve SPA merkezine yönelik düzenlenen denetimde, fuhuş yapıldığı tespit edilen 1 işletme ile ruhsatsız faaliyet gösteren 1 işletme olmak üzere 2 iş yerinin faaliyetine son verildi. Ayrıca 9 işletme hakkında da eksik belge ve sigortasız işçi çalıştırmaktan işlem yapıldı.

Mersin'de SPA merkezleri ve hamamlara yönelik denetimde 2 işletmenin faaliyetine son verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, kentte hamam, sauna ve SPA merkezlerinden oluşan 57 işletmeye yönelik eş zamanlı denetim düzenledi.

Uygulamaya 91 ekip ve 273 personel katıldı.

Kontrollerde 1 işletmenin Türk Ceza Kanunu'nun 227'nci maddesini (fuhuş) ihlal ettiği, 1 iş yerinin ise ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Ekiplerce, 2 işletmenin faaliyeti sonlandırıldı.

Öte yandan, belgeleri eksik olan, kimlik bildiriminde bulunmayan ve sigortasız işçi çalıştıran 9 işletme hakkında da yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Serkan Avci
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